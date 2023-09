NHO-topp innrømmer: Sindre Finnes fikk jobbe politisk mens kona var statsminister

Nå innrømmer Sindre Finnes arbeidsgiver for første gang at Sindre Finnes jobbet med næringspolitikk på flere felt for dem mens Erna Solberg var statsminister. Det opplyser VG.

Vårt Land omtalte dokumentene først.

Norsk Industri er NHOs største forening og organiserer flere av landets største bedrifter. Deres direktør Stein Lier-Hansen bekrefter nå at Finnes jobbet grønn transport og en storsatsing på legemiddelindustri i Norge.

Innrømmelsene står i motstrid til hva Lier-Hansen har sagt før.

Han kontaktet også politisk ledelse ved SMK om en mulig storsatsing.