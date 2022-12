NHO presiserer: Var ikke på kundelisten til Støres presserådgiver

NHO presiserer at Jonas Gahr Støre sin nye presserådgiver Kristoffer Thoner ikke hadde NHO på sin kundeliste da han jobbet for konsulentselskapet McKinsey.

– Thoner var kun i kontakt med oss i forbindelse med NHOs årskonferanse. Vi er ikke på hans kundeliste, skriver NHOs Nina Kraugerud Ertzaas i en SMS til VG.

NRK meldte tidligere at NHO var på Thoners kundeliste da han jobbet for konsulentselskapet McKinsey.

I en e-post til NRK skrev Ertzaas da følgende:

– I forbindelse med NHOs årskonferanse 2022 ble det inngått en kontrakt hvor NHO engasjerte McKinsey til å holde et innlegg. I oppkjøringen til Årskonferansen hadde NHO møter, e-post-utveksling og kontakt med McKinsey. Kristoffer Thoner var McKinseys kontaktperson.

Videre skrev Ertzaas at McKinsey forpliktet seg til å levere bakgrunnsdokumentasjon for presentasjonen, og McKinsey og NHO skulle stå sammen om innsalg til media i forbindelse med eventuelle medieuttak før og under konferansen.