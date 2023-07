NHH-rektor ga styreverv til nåværende kone

Rektor ved Norges Handelshøyskole, Øystein Thøgersen, utpekte i 2022 Linda Nøstbakken til styreverv i høyskolens forsikringsselskap. Det melder Khrono.

Han og Nøstbakken var på det tidspunktet kjærester, men giftet seg kort tid etter utnevnelsen.

– Jeg har gjort en dum feil. Jeg kan ikke si noe annet enn at det er alvorlig. For ledere generelt, er habilitet viktig. Jeg tar fullt ansvar for dette og legger meg så flat jeg bare kan, sier rektoren til Khrono.

Nøstbakken trakk seg onsdag kveld etter at Khrono tok kontakt.