NFO og NHO møtes i kveld

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) og NHO luftfart skal etter planen møtes søndag klokken 18:00, det får NRK bekreftet.

Det VG som meldte om saken først.

Møtet er ikke en mekling, men et forsøk på å finne grunnlag for dialog. Møte skal være et forsøk på å komme til enighet etter at meklingen brøt natt til lørdag.

Det ble brudd i meklingen mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) natt til lørdag, og 31 flyteknikere er i streik.

Streiken er foreløpig så liten at det ikke har rammet flyvninger, men mandag morgen trappes streiken opp med ytterligere 75 teknikere. Det er usikkert i hvilken grad mandagens flyginger vil bli berørt.