New York Times: Iran har sendt militært personell til Krim

Iran har sendt militært personell til den russisk-okkuperte Krim-halvøya.

Det skriver New York Times.

Ifølge kilder avisen har snakket med skal iranerne ha hjulpet russiske styrker med droner.

Iran nekter for at de har sendt droner til krigen.

New York Times skriver at de iranske instruktørene som er sendt til Krim-halvøya tilhører revolusjonsgarden, som står på terrorlisten i USA.

Også avisen The Mirror meldte nylig at iranske spesialsoldater er sendt til russisk-okkuperte områder i Ukraina for å lære opp russiske soldater i å bruke angrepsdroner.