New York Times: Biden vurderer om han skal fortsette

President Joe Biden skal ha fortalt en støttespiller at han er klar over at han kanskje ikke klarer å redde kandidaturet sitt, hvis han ikke kan overbevise publikum i løpet av de kommende dagene om at han er egnet for jobben etter debattprestasjonen forrige uke.

Det melder New York Times.

Presidenten er under massivt press for tiden etter sin opptreden i presidentdebatten sist uke.

Tirsdag sa Nancy Pelosi, den tidligere demokratiske kongresslederen, i et intervju med MSNBC at det er legitimt å stille spørsmål ved president Joe Bidens fysiske tilstand etter innsatsen på debatten mot Donald Trump sist torsdag.