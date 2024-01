Netanyahu sier Israel kjemper en rettferdig kamp

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at Israel kjemper en «rettferdig krig uten sidestykke.»

Uttalelsen kommer etter at FN-domstolen (ICJ) fredag gir Israel ordre om å innføre hastetiltak på Gazastripen. Israel må sørge for at landets soldater ikke begår folkemord, ifølge kjennelsen.

Netanyahu kaller FN-domstolens vilje til å diskutere påstander om folkemord «en skam som ikke viskes ut på generasjoner.»

– Vi vil fortsette å forsvare oss selv og borgerne våre, samtidig som vi overholder inernasjonal lov, sier Netanyahu, sitert av Reuters.

Netanyahu sier også at Israel vil fortsette krigen til «absolutt seier», og til alle gisler er returnert og Gaza ikke lengre er en «trussel for Israel».