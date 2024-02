Netanyahu om Gaza-krigen: Ingen annen løsning enn total seier

– Jeg kom for å si en ting: Vi er på veien mot en avgjørende seier. Seier er innenfor rekkevidde.

Det sier den israelske statsministeren på en pressekonferanse onsdag. Han anslår at seier er innen rekkevidde i løpet av noen måneder, og sier det ikke finnes noen annen løsning enn total seier.

– På et politisk nivå jobber vi med å tilintetgjøre Hamas og å hente hjem gislene. Vi skal ikke returnere fra Gaza uten seier.



Han sier ingen del av Gaza vil være immun.

– Vi har instruert IDF til å operere i Rafah, det siste befestede området til Hamas.

– Nå er tidspunktet der IDF kan tillate trygge korridorer for innbyggerne.

Flere vestlige land har advart Israel mot å gå inn i Rafah. Byen ligger helt på grensen til Egypt og over en million internt fordrevne har søkt tilflukt der.

Ifølge Reuters har Hamas lagt fram et forslag om våpenhvile og fangeutveksling i tre faser på 45 dager hver. Forslaget skal ha omfattet fangeutveksling, tilbaketrekking av Israels styrker og avslutning av krigen i Gaza i løpet av 135 dager.

På pressekonferansen sier Netanyahu at å gå med på Hamas sine krav vil være en invitasjon til en ny massakre.

Talsperson for Hamas Sami Abu Zuhri sier til Reuters at statsministerens uttalelser viser at han vil fortsette konfliktene i Midtøsten. Samtidig sier han at Hamas vil reise med en delegasjon til Kairo for å ha samtaler om våpenhvile med Egypt og Qatar.

Men Hamas ber nå alle fraksjoner av palestinsk motstand om å fortsette konfrontasjonene.

– Bevegelsen er forberedt på å håndtere alle muligheter.



Netanyahu snakket med pressen kort tid etter et møte med USAs utenriksminister Antony Blinken. Han er på reise i Midtøsten og har tatt til orde for en våpenhvile på Gazastripen.