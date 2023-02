Nektet straffskyld for drapet på Nichols

De fem politibetjentene som er sikta for drap på Tyre Nichols nektet straffskyld da de ble fremstilt for retten fredag.

29 år gamle Nichols døde tre dager etter at han ble banket opp og grovt mishandlet av fem politibetjenter i Memphis 7. januar.

Politimennene fikk alle sparken og er nå siktet for drap.

De fem ble fremstilt i en domstol i Shelby fylke fredag. Der nektet de straffskyld for drap, overfall og bortføring.

De har tidligere forklart at Nichols ble stanset for uforsvarlig bilkjøring. Men politisjef Cerelyn Davis har sagt at det ikke finnes dokumentasjon som beviser dette.

Dette var det første rettsmøtet. Neste rettsmøte skal holdes 1. mai.