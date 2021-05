Negativ doptest for ESC-vinner

I en pressemelding opplyser Eurovision at de har gransket påstandene og videoklippet som satt i gang spekulasjoner om at vokalisten i vinnerbidraget skal ha tatt kokain.

De har nå konkludert med at det ikke ble tatt narkotika under finalen.

Medlemmene i bandet Måneskin, som vant Eurovision og representerte Italia, har frivillig tatt en rusmiddeltest. Testen var negativ, ifølge pressemeldingen. Det europeiske kringkastingsbyrået (EBU) har sett resultatet av rusmiddeltestene.

Bandet har hele tiden nektet for at vokalisten tok narkotika. Ifølge dem skyldtes den mistenkelige bevegelsen at det ble knust et glass, som artisten plukket opp under bordet.