Nedsatt fart på E18 forbi brann

E18 kan bli helt stengt på grunn av røyk fra den store barkbrannen på Sky ved Larvik. Et område på størrelse med to fotballbaner har brent siden lørdag. Slukking fører til at det utvikles mer røyk. Fartsgrensen på motorveien er satt ned til 50 km/t.