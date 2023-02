Nedgangen i nyboligmarkedet fortsetter

Det er fortsatt lav aktivitet i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger i januar 2023 er 57 prosent lavere enn i januar 2022, ifølge tall fra Boligprodusentene.

– Det er lavt salg og igangsetting for alle boligtyper i hele landet, sier administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim.

Solgte nye boliger de siste tolv månedene er 18.153 boenheter, noe som er mer enn 10.000 færre enn beregnet årlig boligbehov.

– Vi er urolig for at den lave aktiviteten i nyboligmarkedet vil kunne vedvare ved ytterligere rentehevninger. Et positivt tegn er at vi ser økt interesse i markedet i form av flere henvendelser og flere folk på visninger, sier Hiim.