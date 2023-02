Nedgangen i antall melkebønder har stoppet opp

Det blir stadig færre melkebønder her i landet. Fra i fjor til i år har nedgangen vært på 168 bønder. Det er den laveste nedgangen på 25 år.

Nedgangen på 168 melkebønder tilsvarer en nedgang 2,46 prosent, noe som er den laveste nedleggingsprosenten som Landbruksdirektoratet har registrert på rundt 25 år, skriver Nationen.

Bare to ganger de siste 25 årene har nedgangen i aktive melkeprodusenter vært på under 3 prosent – i 1998 og i 2017.

I år er det 6.665 aktive melkebønder, eller foretak med disponibel kvote for kumelk, her i landet. I 1997 var antallet over 25.000, og siden da har det gått jevnt nedover.

