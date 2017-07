Nedgang i smittsomme sykdomsutbrudd

137 utbrudd av smittsomme sykdommer ble varslet og 2.185 sykdomstilfeller ble meldt til Folkehelseinstituttet i 2016. Det er det laveste tallet på over sju år. FHI påpeker at dette er varslede utbrudd, og at det reelle tallet antas å være høyere.