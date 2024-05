Nederlands kringkaster: – Joost rørte ikke kamerakvinnen

I en uttalelse fra den nederlandske rikskringkasteren kommer det frem at det var en hendelse mellom den nederlandske artisten Joost Klein etter gårsdagens juryprøve.

Ifølge uttalelsen skal Klein etter sin opptreden ha gjort det klart at han ikke ville bli filmet.

Dette ble ifølge kringkasteren ikke respektert og Klein skal da vist en truende bevegelse mot kameraet.

I utallelsen står det: Joost rørte ikke kamerakvinnen.

De skriver videre at de er skuffet over at Nederland ikke får vist det de hadde planlagt.