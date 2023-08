Navalnyj dømt til ytterligere 19 år i fengsel

Den russiske regimekritikkeren Aleksej Navalnyj er dømt til 19 nye år i fengsel, ifølge Reuters. Dommen falt like etter 16 fredag.

Regimekritikeren har sittet fengslet siden han vendte tilbake til Russland i januar 2021 etter å ha fått medisinsk behandling i Tyskland etter en forgiftning, hvor han fikk påført novitsjokk nervegift gjennom trusa.

Han har sonet en dom på ni år, blant annet for påstått underslag. 47-åringen er tiltalt for ekstremisme og sakene mot ham er ført bak lukkede dører. Påtalemyndigheten mener også at Navalnyj har bidratt til å «rehabilitere naziideologi». Han soner i en straffekoloni med såkalt «hardt regime», 25 mil øst for Moskva.

Han er kjent som en krass kritiker av Russlands president Vladimir Putin, og fredagens dom kom ikke som noen overrakelse på Navalnyj.

– Det kommer til å bli en lang straff, som kan kalles stalinistisk, skrev Navalnyj i sosiale medier dagen før dommen.