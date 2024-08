Nav: Flere unge voksne er verken i jobb eller utdanning

Andelen unge voksne som hverken er i jobb eller utdanning, øker.

I overkant av 111 000 personer mellom 20 og 29 år sto helt utenfor både utdanning og arbeidsliv ved utgangen av 2023. Det er 16 prosent av denne gruppen. Det viser nye tall fra Nav.

Dette er en økning på nærmere 4000 personer fra året før.

Det er første gang siden Nav startet sine undersøkelser i 2017 at andelen i utenforskap blant folk i 20-årene øker.

Arbeidsdirektør Hans Christian Holte peker særlig på psykisk uhelse som et voksne problem blant de unge.

– Det innebærer blant annet at jeg tror arbeidsgivere, helsetjenesten og Nav bør samarbeide tettere om å tilrettelegge for mennesker som kanskje har behov for en timeout av og til, eller behov for noe tilrettelegging for den situasjonen de har i sitt liv, sier Holte.