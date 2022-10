Naturvernforbundet vil pause torskeoppdrett

Naturvernforbundet vil stanse all tildeling av oppdrettstillatelser for torsk midlertidig, på grunn av fare for rømning.

I september meldte Fiskeridirektoratet at Sunnmøre Torsk hadde varslet om rømning ved ett av sine anlegg i Voldsfjorden på Sunnmøre. Ifølge Kyst.no dreide det seg om to hull på lokaliteten Alida.

Leder for havbruksseksjonen i region Midt i Fiskeridirektoratet, Ruth Lillian Kjæmpenes, sa da at det potensielt kunne dreie seg om en større rømning.

Nå krever Naturvernforbundet at all utviding av torskeoppdrettsnæringen settes på vent.

– Alle søknader om torsk i merd som ikke er kommet så langt at det er torsk i sjøen, må settes på vent til man får klarlagt og løst problemene som nå har kommet fram, skriver Naturvernforbundet i pressemeldingen.

De krever også at all torsk Sunnmøre Torsk har i merdene i Voldsfjorden og andre steder må tas opp av sjøen. (NTB)