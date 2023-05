Nattevakt dømt til fengsel for overgrep mot psykisk syk kvinne

En mann ansatt som nattevakt ved et bofellesskap dømmes til et år og to måneder i fengsel etter at han forgrep seg på en psykisk syk kvinne som bodde der.

Mannen dømmes også til å betale 180.000 kroner i oppreisning og 60.000 kroner i erstatning, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen har erkjent overgrepet og fikk derfor strafferabatt. Han ble dømt til ett år og to måneders fengsel framfor to års fengsel.

Nattevakten hadde kjennskap til at kvinnen hadde opplevd flere seksuelle overgrep tidligere. Retten mener dette gjør at overgrepet fremstår som «særlig graverende».

(NTB)