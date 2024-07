Nato-sjef Stoltenberg sier det haster med støtten til Ukraina

Et framtidig ukrainsk medlemskap i Nato er noe av det som skal diskuteres på alliansens toppmøte i Washington denne uka.

Der er Jens Stoltenberg på plass for sitt siste toppmøte som Natos generalsekretær. Han sier det haster med støtten til Ukraina.

Det er en tragedie for ukrainerne om president Putin vinner fram, men det er også farlig for oss. For det vil vise at når man bruker militær makt, når man invaderer et naboland, bryter folkeretten, da får man det som man vil. Og det vil gjøre verden farligere. Derfor er det så viktig at Ukraina kan fortsette som et demokratisk land i Europa, sier Nato -sjef Jens Stoltenberg til NRK.