Nasjonalistisk politiker skutt og drept i Ukraina

En høylytt forkjemper for det ukrainske språket og tidligere parlamentsmedlem for et nasjonalistisk parti er skutt og drept i byen Lviv vest i landet.

Natt til lørdag pågikk fortsatt den omfattende politijakten på den som skjøt og drepte 60 år gamle Iryna Farion på åpen gate fredag. Sikkerhetstjenesten SBU deltar også i jakten på gjerningsmannen.

Farion ble kjørt til sykehus, der hun døde, opplyser guvernør Maksym Kozytskyj i Lviv-regionen.

Innenriksminister Ihor Klymenko skriver på Telegram at etterforskernes foreløpig hypotese er at drapet er knyttet til Farions politiske aktivitet eller at motivet er personlig.

