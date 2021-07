Nasjonal bevæpning 22. juli

Politidirektoratet har besluttet nasjonal bevæpning av politiet for å trygge gjennomføringen av planlagte arrangementer over hele landet i tidsrommet 19. – 23. juli.

Bevæpningen er for å trygge større folkeansamlinger i tilknytning til den islamske høytiden Id al-adha og markeringer og arrangementer i anledning at det er ti år siden terrorangrepene 22. juli 2011, ifølge politiet.

«Politiet har lang erfaring med å ivareta sikkerheten rundt større arrangementer og inn mot ulike merkedager. Markeringene vil foregå spredt over hele landet, og det er besluttet å sikre en enhetlig praksis for politiets beredskap disse dagene», skriver seksjonsleder Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en pressemelding.

Det er Politiets sikkerhetstjeneste (PST) som har ansvaret for å vurdere terrortrusselen i Norge. I den åpne trusselvurderingen til PST vurderes terrortrusselen i Norge fremdeles som «moderat». Dette betyr at PST vurderer det som «mulig» at noen vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger i Norge.

«Selv om det ikke foreligger en konkret trussel vurderes betydningen av hurtighet i responsen fra politiet som viktig for å sikre en best mulig beredskap når mange samles i tilknytning til ulike arrangementer rundt om i hele landet», opplyser Schjelderup.