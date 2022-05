Nancy Pelosi på besøk i Kyiv

En gruppe ledende demokrater fra USA, med Nancy Pelosi i spissen, har besøkt Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Kyiv.

– Vi besøker deg for å si takk for din kamp for frihet, sa Pelosi, som er ordstyrer i Representantenes hus

Besøket var ikke offentlig kjent på forhånd. Pelosi er den mektigeste personen i den amerikanske staten som har besøkt Ukraina til nå under krigen.

– Dette er frihetenes forpost, og du kjemper en kamp for alle. Vi har plikt til å stille opp for deg helt til kampen er over, sa hun.

– Velkommen skal dere være, sa Zelenskyj da han tok imot delegasjonen, som også inkluderte de tre kongressrepresentantene Jason Crow, Jim McGovern og Adam Schiff, skriver NTB.