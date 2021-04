Nakstad: Tar en uke å få oversikt

Espen Nakstad sier at de trenger en uke før de kan se hvordan smitten har utviklet seg i påsken. – Antagelig ligger vi ganske likt med der vi var da vi gikk inn i påsken. Han sier også at det er for tidlig å lempe på de nasjonale tiltakene. – Grunnen til det er at sykehusene her på Østlandet er fulle av koronapasienter. Vi ligger på et høyt smittenivå, og det tar tid å komme ned. Når det gjelder lettelser for dem som er vaksinert, skal det vurderes framover. – Smittebegrensningen på vaksinene er veldig god og beskytter mot smitteoverføring. Det gjør at de som er vaksinert kan leve mer normalt. Hva det betyr for andre funksjoner i samfunnet er et politisk spørsmål – hva man eventuelt skal åpne opp for dem som er vaksinert eller har gjennomgått sykdommen.