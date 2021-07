Nakstad tror på en bedre høst i år

Selv om deltavarianten av koronaviruset sprer seg med rekordfart i Europa og i Norge, er assisterende helsedirektør Espen Nakstad optimist.

Nakstad tror at eventuelle smitteutbrudd her til lands vil få mindre konsekvenser enn i land med lavere vaksinedekning, og peker på blant annet at antallet sykehusinnleggelser har holdt seg lave.

– Det ser ut som det blir en bedre høst enn det var i fjor, og det tror jeg vi skal være glade for, sier han til VG.