NAF: Norske fylkesveier er for smale

Nesten en firedel av norske fylkesveier er for smale sammenlignet med trafikken på veiene. Det viser en undersøkelse fra NAF.

Bilorganisasjonen har gjennomgått veibredden på alle 44.000 kilometer med fylkesveier i Norge, og funnet ut at over 11.000 kilometer av disse fylkesveiene i dag er for smale sammenlignet med trafikken, skriver Nationen.

– At hver fjerde meter med fylkesvei er for smal, er nedslående. Mye av dette er hverdagsveier for folk i distriktene. Mange er livredde når de kjører, eller går, på de smale fylkesveiene, sier kommunikasjonssjef Ingunn Handagard i Norges Automobil-Forbund (NAF)

(NTB)