Næringslivstopp siktet for snikfilming har sagt opp jobben

Det bekrefter styrelederen i organisasjonen til NRK.

Mannen hadde en toppstilling i en norsk næringsorganisasjon. Han skal ha plassert et skjult kamera på badet i leiligheten han delte med en politiker, to kolleger og en journalist under Arendalsuka.

Mannen er siktet for seksuelt krenkende eller annen uanstendig atferd.

Hans forsvarer Alexander Nyheim Jenssen har tidligere sagt at mannen er innstilt på å samarbeide med politiet.

– Min klient er først og fremst svært lei seg og skamfull over saken og ønsker å bidra til en rask, ryddig og rettferdig avklaring i rettssystemet av hensyn til de som er berørt.