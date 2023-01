Nær halvparten av jenter i 13-14-årsalderen er blitt spurt om å dele nakenbilde på nett

Det viser ei undersøking frå Medietilsynet.

Undersøkinga viser at langt færre av gutane på same alder har fått eller er blitt spurt om å dele nakenbilde. Det visast også til at fleire jenter får og blir spurt om nakenbilde av ukjende, mens gutane oftast får bilde og førespurnadar frå nokon dei kjenner.

– At så mange unge jenter opplever mas og press frå ukjende om å dele nakenbilde, er urovekkande, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Talet 13-14-åringar som har delt nakenbilde av seg sjølv har også auka. På seks år har andelen i aldersgruppa som har gjort dette gått frå 3 til 8 prosent.

Av jentene som er spurt om å dele nakenbilde av seg sjølv opplyser 16 prosent at dei også har blitt tilbode betaling for dette.