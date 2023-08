Nær 500 barn har sultet i hjel i Sudan

Minst 498 barn har dødd av sult siden det brøt ut voldelige kamper i Sudan i april. Det reelle dødstallet kan være langt høyere, advarer Redd Barna.

– Vi hadde aldri sett for oss så høye dødstall for barn som følge av sult. Dessverre er dette nå realiteten i Sudan, sier Arif Noor, Redd Barnas landdirektør i Sudan.

Mellom mai og juni døde minst 316 barn, de fleste under fem år, av underernæring eller relaterte sykdommer i delstaten Den hvite Nilen. I år har over 2400 barn blitt innlagt på ernæringssentre med alvorlig akutt underernæring i den samme delstaten.

I delstaten Gedaref i Øst-Sudan døde minst 132 barn av underernæring mellom april og juli, og i hovedstaden Khartoum døde minst 50 barn av sult eller sultrelaterte sykdommer på et statlig barnehjem etter at kamphandlinger hindret ansatte i å få tilgang til barnehjemmet for å ta seg av barna. Minst 24 av de døde var spedbarn, ifølge hjelpeorganisasjonen.

(NTB)