Nabohus evakuert på Karmøy

Fare for at en gassflaske kunne eksplodere førte til at politiet evakuerte nabohus på Vistnes på Karmøy da det brøt ut brann i en enebolig. Alle beboere kom seg ut. En person fikk i seg røyk da han forsøkte å slukke, ifølge politiet.