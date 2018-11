Nå får bøndene tørke-utbetaling

Denne uken får 10.000 bønder utbetalt 310 millioner kroner i et ekstratilskudd etter sommerens tørke. Den største andelen, over 286 millioner kroner, går til grovfôrbaserte husdyrhold. Nær 24,5 millioner kroner gis i tilskudd for grønnsaksarealer.