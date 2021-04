Muntlig eksamen går som vanlig

Muntlig eksamen går som vanlig denne våren for avgangselever på studieforberedende og påbygg i videregående skole. Muntlig-praktisk og praktisk eksamen vil ikke bli gjennomført, skriver regjeringen i en pressemelding. På 10. trinn vil alle elever komme opp i muntlig eksamen som vanlig.

Alle skriftlige eksamener avlyses for elevene. Privatister og elever med behov for eksamen for å få vitnemål og fag- og svennebrev skal ha eksamen.