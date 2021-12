Muligens 30-40 med omikron i Oslo

Bydelsoverlegen på Frogner i Oslo sier til VG at det er høy sannsynlighet for at 30–40 personer er smittet av omikron-varianten etter et arrangement. Utbruddet er knyttet til en reisende som kom fra Sør-Afrika. Prøvene er onsdag sendt videre til FHI for å stadfeste hvilken koronavariant de er smittet med.