Mulig militærkupp i Sudan

Militærstyrker har natt til mandag stormet boligen til Sudans statsminister Abdallah Hamdoks, melder TV-stasjonen al-Hadath. Statsministeren skal være satt i husarrest, skriver Al Jazeera , som ikke har klart å få bekreftet eller avkreftet opplysningene.

Al-Hadath melder at fire statsråder og et sivilt medlem av landets overgangsråd er blitt pågrepet. Nyhetsbyrået AP siterer embetsfolk på at militæret har pågrepet minst fem høytstående tjenestepersoner i regjeringen.