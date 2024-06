Mulig militærkupp i Bolivia – stridsvogn skal ha kjørt inn i regjeringsbygget

Nyhetsbyrået Reuters melder at soldater og pansrede kjøretøy har samlet seg utenfor regjeringsbygget i Bolivia.

Ifølge et øyevitne skal en stridsvogn ha kjørt inn i inngangen til bygget. Soldater skal også ha begynt å ta seg inn.

Presidenten i landet ha fordømt samlingen av soldater og stridsvogner.

Sjefen for hæren, Juan Jose Zuniga, sier at det skal bli en ny regjering i landet. Han sier samtidig at de «inntil videre anerkjenner presidenten.»

– De tre lederne for våre væpnede styrker har kommet sammen for å uttrykke vår misnøye, sier Zuniga til en lokal TV-stasjon.