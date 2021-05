Mulig Hagen-funn var parykk

Politiet i Øst politidistrikt fikk i går melding fra brannvesenet om at det var gjort funn av et uidentifisert materiale ved Langvannet i Lørenskog, like ved huset til savnede Anne-Elisabeth Hagen.

Politiet undersøkte om det kunne ha sammenheng med forsvinningssaken. De har nå konstatert at det ikke dreier seg om hår fra et menneske, men en parykk.

– Det er per nå ingen kjent knytning til Lørenskog-saken. Politiet er generelt fortsatt interessert i informasjon og tips fra publikum, og vi er derfor glade for at vi ble varslet om dette funnet i går. Vi har ingen ytterligere kommentarer, sier politiinspektør Gjermund Hanssen