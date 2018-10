MS-pasientar får ikkje ny medisin

Den nye MS-medisinen Okrelizumab vil koste 200 millionar å innføre, og vert for dyr å innføre for Noreg, som seier nei til medisinen. Beslutningsforum, som bestemmer slikt, seier at medisinen som alt eksisterer ikkje skil seg så mykje frå den nye.