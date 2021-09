Moxnes møter Støre

Rødt-leder Bjørnar Moxnes møter Jonas Gahr Støre på Stortinget torsdag kl. 15.

– Jeg ser fram til samtale og samarbeid. Støre sa valgnatta at Rødts velgere skal høres. Det forplikter. Da forventer vi at det ikke bare blir uforpliktende snakk, men at vi kan få til reell forandring sammen. Vi har over 140.000 velgere i ryggen og en mangedoblet stortingsgruppe, sa Moxnes til NRK. Han fortsatte:

– Det har kommet krav fra flere tungvektere i fagbevegelsen om samarbeid og reelle forhandlinger. Jeg regner med at Arbeiderpartiets leder lytter til disse, og fagbevegelsen vet at Rødt vil stå opp for arbeidsfolks interesser.

– Velgernes tale er klar: De vil ha handling ikke bare prat. . – Skal det bli vei i vellinga trenger Støre oss. En samarbeidsavtale med venstresida på noen viktige saksfelt vil gi tydelig retning og styrke, og sikre at det ikke bare blir prat denne gangen, sa Bjørnar Moxnes.