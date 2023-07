Moxnes møter pressen om solbrillesaken klokken 12

Rødt-leder Bjørnar Moxnes møter pressen om solbrillesaken på Gardermoen. Pressekonferansen foregår utenfor Rødts kontor i Oslo klokken 12 og han skal kommentere tyveriet av solbriller på Gardermoen.

Fredag ble det kjent at Moxnes fikk et forelegg på 3000 kroner for å ha stjålet et par Hugo Boss solbriller på Oslo lufthavn Gardermoen.

– Det er helt riktig at jeg tok med meg et par solbriller ut av en butikk på Gardermoen uten å ha betalt. Det var ikke hensikten og er jo veldig flaut, sa Moxnes til Romerikes Blad.

Flere av hans partifeller har uttalt at de de fortsatt har full tillit til Moxnes.

Mimir Kristjansson sier at alle kan gjøre feil, også alvorlige feil.

– Men denne saken er først og fremst mellom Bjørnar og politiet, ikke Bjørnar og partiet. Innsatsen han har gjort for Rødt i en årrekke forsvinner ikke på grunn av en times dumskap på Gardermoen, skriver han.