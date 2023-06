Moxnes innrømmer å ha lagt brillene i bagasjen

Rødt-leder Bjørnar Moxnes deler ny informasjon om tyverisaken på Oslo Lufthavn. Til VG forteller han at han ikke slo alarm da han ble klar over at han hadde tatt med seg brillene ut av butikken.

—Jeg burde ha gått rett tilbake og levert brillene. I stedet rev jeg av lappen og la brillene i bagasjen, sier Moxnes til VG.

På Facebook skriver Moxnes at han fikk panikk og er «utrolig flau» over det som skjedde.

Moxnes har fått et forelegg på 3000 kroner etter at han fredag 16. juni tok et par solbriller av merket Hugo Boss og gikk ut butikken uten å betale.