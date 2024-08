Mowi tjente 1,34 milliarder euro i andre kvartal

Sjømatselskapet Mowi hadde 1,34 milliarder kroner i inntekter i andre kvartal. Det operasjonelle driftsresultatet endte på 230 millioner euro.

Konsernsjef Ivan Vindheim peker på at selskapet oppnådde betydelige forbedringer i kvartalet som følge av gode operasjonelle prestasjoner, sesongmessig rekordhøye slaktevolumer og tilvekst, samt reduserte kostnader.

– Mowi slaktet 110.000 tonn laks i andre kvartal, som er rekordhøyt for denne tiden på året. Samtidig har vi aldri hatt mer laks stående i sjø, 9,4 prosent mer enn i fjor. Dette er imponerende og viser at vi ligger svært godt an til å nå vårt mål på 500.000 tonn for 2024. Så sent som i 2018 slaktet vi 375.000 tonn i Mowi, sier Vindheim.

(NTB)