Mot smell for regjeringen – Lundteigen sikrer omkamp om jordbrukstall

Stortinget tvinger nå regjeringen til på nytt å utrede hvordan inntektene i jordbruket skal beregnes. Dermed blir det omkamp om tallgrunnlaget.

Et nytt forslag til tallgrunnlag må legges fram fra regjeringen innen februar neste år, er beskjeden fra Stortinget.

Det ble dramatikk da jordbruksoppgjøret ble behandlet i stortingssalen i dag. For plutselig fikk et forslag fra SV, Rødt, MDG og KrF støtte fra både Høyre og Fremskrittspartiet. Det varslet de to partiene fra talerstolen i debatten.

Samtidig varsler Senterpartiets representant Per Olaf Lundteigen at han vil stemme mot egen regjering og støtte forslaget.

– Vi må få ærlige tall for sammenligning av inntekt fra jordbruksarbeid og lønnen til lønnsmottakere per årsverk, sier Lundteigen til NRK.

Dermed går det mot flertall for forslaget fra SV, Rødt, MDG og KrF.

Bakteppet for saken er at regjeringen tidligere i vår ikke klarte å få flertall i Stortinget for sitt forslag til hvordan inntektene skal beregnes i jordbruket.

Dette tallgrunnlaget er fundamentet de årlige jordbruksforhandlingene hviler på.

SVs Torgeir Knag Fylkesnes varsler fortsatt kamp for det han kaller et ærlig tallgrunnlag.

– Det er et demokratisk problem at landbruksministeren gjennomfører politikk som ikke oppnådde flertall på Stortinget, sier han til NRK.

Det er ventet votering i saken i morgen.