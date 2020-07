Moren avhørt i Lørenskog-saken

Moren til de to barna som ble funnet døde i Lørenskog er nå avhørt. Hun er siktet for drap på barna. Politiet vil foreløpig ikke opplyse om dødsårsaken. De skriver i en pressemelding at de ikke mistenker flere gjerningspersoner i saken.