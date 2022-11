Mora til tiltalte: Han kan ikkje ha gjort det

Då politiet tok kontakt med mora til tiltalte for å avhøyre henne, sa ho at ho ikkje hadde noko å bidra med, og at ho ikkje ønskte å uttala seg, kjem det fram i retten.

I ein samtale med ei politikvinne seier mora at ho hugsar drapskvelden godt. Politikvinna skreiv deretter ein eigenrapport om samtalen.

I samtalen forklarer mora at ho såg tiltalte gå ut av bilen og inn i kjellaren.

Dersom sonen hadde drepe nokon, ville det vore spor av det på kleda, noko det ikkje var, sa mora til politikvinna. Ifølge mora kom tiltalte heim den kvelden, men at ho ikkje visste når.

Ho blei spurt om ho ville la seg avhøyre, men sa ho var usikker.