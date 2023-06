Mondelez Norge ønsker dialog med regjeringen

Mondelez Norge skriver i en pressemelding søndag kveld at de ønsker dialog med regjeringen velkommen.

De merker seg at Coop Norge har bedt om et avklaringsmøte om hvordan norsk næringsliv skal forholde seg til bedrifter med tilknytning til Russland.

«Mondelēz Norge hilser en slik dialog velkommen i denne kompliserte situasjonen og sender nå et brev til de relevante departementene for å skissere våre standpunkter, foreslå et møte og tilby eventuell ytterligere informasjon de måtte ønske», skriver selskapet i pressemeldingen.

– Vi håper og tror at dette gjør at debatten fokuserer på objektive kriterier. Faktum er at internasjonale leverandører som står bak en betydelig del av dagligvarene i Norge fortsatt opprettholder virksomhet i Russland i varierende grad, uten å bryte sanksjoner. Dette må tas i betraktning når vi går videre, sier Mondelez Norge-sjef Chris Callanan.

Mondelez understreker at Freia er en norsk merkevare, produsert på Rodeløkka i Oslo, basert på norsk melk.

«Produksjonen foregår ikke i Russland, og vi selger ikke produkter i Norge som er produsert i Russland», skriver de.

– Som flere andre selskaper, har vi opprettholdt en begrenset virksomhet i Russland, men vi har avsluttet kapitalinvesteringer og reklame, og vi har hele tiden fordømt den brutale krigen, samtidig som vi har bidratt til å opprettholde matforsyningen gjennom produktene våre, som er langtidsholdbare matvarer for vanlige folk.