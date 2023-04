Mistenkt for Pentagon-lekkasjen sikta og fengsla

Påtalemakta har sikta 21 år gamle Jack Teixeira for å ha lekka hemmelege forsvarsdokument i USA. Han blei framstilt for ein domstol i Boston fredag. Der bestemte den føderale dommaren at Teixeira måtte sitte i varetekt fram til første rettsmøte i saka onsdag 19. april.