Mistanken mot spionsiktet nordmann styrket, ifølge PST

Den spionsiktede nordmannen som ble pågrepet på Gardermoen i juni, vil begjære seg løslatt og skal forklare seg for retten i dag.

Han hevder selv at han ikke har drevet etterretningsvirksomhet, men et senter for geopolitisk analyse – og hatt kontakt med ulike aktører og stater. Han mener han bare gjort jobben sin.

PST vil be om fire nye uker varetekt for den spionsiktede nordmannen, og sier mistanken er styrket basert på etterforskningen de siste fire ukene.