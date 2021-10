Mistanken mot siktede ikke svekket

– Undersøkelsene har etter rettens oppfatning ikke svekket mistanken mot siktede, skriver tingretten i kjennelsen. Mannen i 50-årene som er siktet for drapet på Birgitte Tengs, ble torsdag begjært varetektsfengslet i fire nye uker. Siktede anker fengslingen. Mannen forsvarer, Stian Kristensen sier til NRK at mannen er skuffa over tingrettens kjennelse og at den blir anket til lagmannsretten. Forsvarer vil inngi støtteskriv i løpet av ettermiddagen.