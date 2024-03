Mistanke om påsatte branner på Bergen Storsenter

Vest politidistrikt meldte tidligere tirsdag kveld om at en brann inne på Bergen Storsenter var blitt slukket. Så oppdaget brannmannskapet at det brant i et søppelspann.

– Mens vi jobbet på stedet oppstod det enda en brann, i et bosspann utenfor senteret, sier operasjonsleder hos politiet, Dag Erik Johannessen, til NRK.

Det var BT som omtalte saken først.

Senere tok det fyr i nok et bosspann. Politiet fikk da mistanke om at brannene var påsatt.

– Dette skyldes først og fremst at det begynner å brenne steder der det ikke skal oppstå brann. Ellers viser undersøkelser på stedet at dette er en sannsynlig forklaring på brannene, sier Johannessen.

Selv om brannen på senteret ble raskt slukket, var det mye røyk i bygget.

Røyken gikk inn i ventilasjonen, som førte til at den spredte seg over et større område, sier operasjonsleder Johannessen.

Alle som befant seg inne på senteret ble evakuert. Politiet har tro på at de skal komme til bunns i saken.

– Vi har sikret oss spor fra stedet, blant annet video fra overvåkningskamera. Videre vil vi gjennomføre ytterligere undersøkelser, samle informasjon og gjennomføre avhør av vekterne, forteller operasjonslederen.

Vest 110-sentral sier til NRK at de først fikk en automatisk brannalarm klokken 20.41.

– Brannvesenet kjørte da ut og ble møtt av en vekter som kunne fortelle at det hadde vært en liten brann. Denne ble slukket av vekter før brannvesenet kom til stedet.