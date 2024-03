Minst to meldes drept i angrep mot konteinerskip utenfor Jemen

Minst to sjøfolk ble drept i et Houthi-angrep mot et konteinerskip utenfor Jemen, ifølge britiske og amerikanske myndigheter. Houthiene har tatt på seg ansvaret for angrepet på skipet, amerikanskeide True Confidence. Det seiler under barbadisk flagg.

Angrepet skjedde utenfor Jemens sørkyst, nær byen Aden, onsdag.

Ifølge nyhetsbyrået AP, som av ikke navngitte amerikanske tjenestepersoner får bekreftet at angrepet forårsaket «flere dødsfall», er dette de første dødsfallene som følge av houthienes angrep i farvannene i regionen.

(NTB)